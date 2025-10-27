NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NetApp-Investment gewesen.

Am 27.10.2020 wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,05 USD wert. Bei einem NetApp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,701 NetApp-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 116,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 647,90 USD wert. Mit einer Performance von +164,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

NetApp war somit zuletzt am Markt 23,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at