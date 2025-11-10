NetApp Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr bedeutet
Die NetApp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 124,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 0,806 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,10 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 07.11.2025 auf 112,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,90 Prozent.
Am Markt war NetApp jüngst 22,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
