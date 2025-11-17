NetApp Aktie

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

Rentable NetApp-Anlage? 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in NetApp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das NetApp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 72,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,725 NetApp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (109,44 USD), wäre die Investition nun 1 502,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 50,21 Prozent.

Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 21,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

