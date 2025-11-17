NetApp Aktie
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren eingefahren
Das NetApp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 72,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,725 NetApp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (109,44 USD), wäre die Investition nun 1 502,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 50,21 Prozent.
Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 21,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
