WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

Lohnender Nordson-Einstieg? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Nordson-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 06.11.2024 wurde die Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 264,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,378 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 233,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,25 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,75 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 12,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Nordson Corp. 199,50 -1,63%

Nordson Corp. 199,50 -1,63% Nordson Corp.

