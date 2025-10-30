NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Nordson-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,24 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 140,371 Nordson-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2025 32 731,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 227,32 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 13,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at