Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Frühe Investition
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Northern Trust-Aktie bei 90,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,100 Northern Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,16 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 14.11.2025 auf 127,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 40,16 Prozent.
Northern Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,03 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!