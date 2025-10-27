Northern Trust Aktie

Northern Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

Northern Trust-Investment im Blick 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Northern Trust-Aktien gewesen.

Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,70 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hat, hat nun 1,239 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,17 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 24.10.2025 auf 126,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,17 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust bezifferte sich zuletzt auf 24,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

