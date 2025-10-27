Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Investment im Blick
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,70 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hat, hat nun 1,239 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,17 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 24.10.2025 auf 126,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,17 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Northern Trust bezifferte sich zuletzt auf 24,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|109,00
|0,00%
