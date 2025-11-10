Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Performance im Blick
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Northern Trust-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 105,18 USD. Bei einem Northern Trust-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,075 Northern Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 129,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 355,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,56 Prozent vermehrt.
Northern Trust wurde am Markt mit 24,57 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|114,00
|1,79%
