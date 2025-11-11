Park-Ohio Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,205 Park-Ohio-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 19,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,94 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 279,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
