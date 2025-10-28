Park-Ohio Holdings Aktie

Frühes Investment 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien verlieren können.

Am 28.10.2015 wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Park-Ohio-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,868 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Park-Ohio-Aktien wären am 27.10.2025 590,94 USD wert, da der Schlussstand 20,47 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 40,91 Prozent.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 294,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

