NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Park-Ohio-Papier bei 37,96 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Park-Ohio-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,344 Park-Ohio-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2023 auf 23,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 608,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,15 Prozent vermindert.

Park-Ohio wurde am Markt mit 302,37 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

