NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.11.2020 wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,341 Park-Ohio-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 19,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 712,47 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 712,47 USD, was einer negativen Performance von 28,75 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 293,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at