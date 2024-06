NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: Über diese Dividende können sich Patterson-UTI Energy-Aktionäre freuen

Patterson-UTI Energy-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Patterson-UTI Energy-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy am 06.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,32 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Patterson-UTI Energy-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 60,00 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Patterson-UTI Energy beläuft sich auf 100,03 Mio. USD. Damit wurde die Patterson-UTI Energy-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 132,09 Prozent aufgebessert.

Entwicklung der Dividendenrendite

Der Patterson-UTI Energy-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 10,35 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2023 verzeichnet der Patterson-UTI Energy-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 1,19 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Patterson-UTI Energy via NASDAQ 9,69 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 16,14 Prozent stärker zugenommen als der Patterson-UTI Energy-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Patterson-UTI Energy

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,09 Prozent steigern.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Patterson-UTI Energy

Die Dividenden-Aktie Patterson-UTI Energy gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 4,129 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Patterson-UTI Energy verfügt über ein KGV von aktuell 12,28. Der Umsatz von Patterson-UTI Energy betrug in 2023 4,146 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 0,88 USD.

