NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Photronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Photronics-Anteile betrug an diesem Tag 10,77 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 92,851 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Photronics-Anteile wären am 04.11.2025 2 100,28 USD wert, da der Schlussstand 22,62 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 110,03 Prozent vermehrt.
Alle Photronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
