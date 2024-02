NASDAQ Composite Index-Papier Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pinnacle Financial Partners-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pinnacle Financial Partners-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Pinnacle Financial Partners-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Pinnacle Financial Partners-Aktie bei 34,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 293,686 Pinnacle Financial Partners-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Pinnacle Financial Partners-Aktien wären am 16.02.2024 24 696,04 USD wert, da der Schlussstand 84,09 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +146,96 Prozent.

Pinnacle Financial Partners wurde am Markt mit 6,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at