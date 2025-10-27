Pinnacle Financial Partners Aktie

WKN: 634714 / ISIN: US72346Q1040

Pinnacle Financial Partners-Investment im Blick 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle Financial Partners von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Pinnacle Financial Partners-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2015 wurden Pinnacle Financial Partners-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Pinnacle Financial Partners-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,970 Pinnacle Financial Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 590,23 USD, da sich der Wert eines Pinnacle Financial Partners-Anteils am 24.10.2025 auf 88,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65,90 Prozent.

Pinnacle Financial Partners war somit zuletzt am Markt 6,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

