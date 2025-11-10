Pinnacle Financial Partners Aktie

Langfristige Anlage 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Pinnacle Financial Partners-Aktie: Wäre eine Pinnacle Financial Partners-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle Financial Partners-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Pinnacle Financial Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 86,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pinnacle Financial Partners-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,526 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 998,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,17 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Pinnacle Financial Partners belief sich jüngst auf 6,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

