NASDAQ Composite Index-Titel Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pinnacle Financial Partners von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Pinnacle Financial Partners-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Pinnacle Financial Partners-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pinnacle Financial Partners-Aktie an diesem Tag 55,49 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180,213 Pinnacle Financial Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 89,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 071,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 60,71 Prozent gestiegen.

Pinnacle Financial Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at