NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Snap-On-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 229,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 43,651 Snap-On-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (341,35 USD), wäre das Investment nun 14 900,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,00 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 17,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at