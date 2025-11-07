Snap-On Aktie

Snap-On für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

Snap-On-Anlage unter der Lupe 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Snap-On-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 229,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 43,651 Snap-On-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (341,35 USD), wäre das Investment nun 14 900,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,00 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 17,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

