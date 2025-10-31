Snap-On Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Snap-On-Aktie bei 330,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,029 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2025 auf 338,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 025,69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,57 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 17,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
