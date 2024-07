NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Taylor Devices-Investment verdienen können.

Am 03.07.2021 wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 11,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,034 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 808,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 280,87 Prozent vermehrt.

Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 146,86 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at