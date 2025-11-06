NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Veeco Instruments-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Veeco Instruments-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Veeco Instruments-Aktie 18,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,556 Veeco Instruments-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,61 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 05.11.2025 auf 29,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 63,61 Prozent.

Veeco Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at