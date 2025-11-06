Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Lohnende Veeco Instruments-Investition?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Veeco Instruments-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Veeco Instruments-Aktie 18,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,556 Veeco Instruments-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,61 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 05.11.2025 auf 29,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 63,61 Prozent.
Veeco Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Veeco Instruments Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veeco Instruments Inc.
|25,40
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.