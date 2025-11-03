NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Volvo (A) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Volvo (A)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 278,40 SEK. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,920 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 31.10.2025 9 389,37 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 261,40 SEK belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,11 Prozent verringert.

Insgesamt war Volvo (A) zuletzt 531,95 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at