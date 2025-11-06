NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor einem Jahr verloren

Das WD-40-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 276,87 USD. Bei einem WD-40-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,612 WD-40-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 198,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,48 Prozent abgenommen.

Der WD-40-Wert an der Börse wurde auf 2,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

