NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,10 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 302,115 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie auf 54,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 567,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,68 Prozent.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 2,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at