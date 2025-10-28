NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden WSFS Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag 46,32 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,159 WSFS Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,02 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 27.10.2025 auf 53,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete WSFS Financial eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at