NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AAON-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.11.2018 wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,91 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,834 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2023 auf 57,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 073,70 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 073,70 USD entspricht einer Performance von +107,37 Prozent.

AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at