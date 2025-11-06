AMERCO Aktie

Profitable AMERCO-Anlage? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das AMERCO-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen AMERCO-Anteile an diesem Tag bei 33,69 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 296,868 AMERCO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen AMERCO-Aktien wären am 05.11.2025 15 852,74 USD wert, da der Schlussstand 53,40 USD betrug. Mit einer Performance von +58,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 10,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

