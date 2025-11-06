AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Profitable AMERCO-Anlage?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingefahren
Das AMERCO-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen AMERCO-Anteile an diesem Tag bei 33,69 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 296,868 AMERCO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen AMERCO-Aktien wären am 05.11.2025 15 852,74 USD wert, da der Schlussstand 53,40 USD betrug. Mit einer Performance von +58,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 10,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu AMERCO Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMERCO Inc.
|45,60
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.