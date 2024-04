NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren American Eagle Outfitters-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 461,467 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie auf 24,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 269,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,69 Prozent.

Insgesamt war American Eagle Outfitters zuletzt 4,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at