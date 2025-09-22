Zuversicht in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester

Am Montag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,70 Prozent auf 22 788,98 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,110 Prozent auf 22 606,59 Punkte an der Kurstafel, nach 22 631,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 590,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 801,90 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 22.08.2025, den Wert von 21 496,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 19 447,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Wert von 17 948,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,20 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 22 801,90 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 21,10 Prozent auf 32,03 USD), AXT (+ 18,43 Prozent auf 5,14 USD), Taylor Devices (+ 11,65 Prozent auf 51,93 USD), TransAct Technologies (+ 10,97 Prozent auf 5,36 USD) und Cogent Communications (+ 9,61 Prozent auf 40,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-7,71 Prozent auf 16,52 USD), American Eagle Outfitters (-4,88 Prozent auf 17,95 USD), Nortech Systems (-4,86 Prozent auf 9,40 USD), Upbound Group (-3,99 Prozent auf 25,50 USD) und Commercial Vehicle Group (-3,91 Prozent auf 1,72 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 71 133 843 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,656 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 11,07 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

