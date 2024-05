NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Eagle Outfitters-Aktie statt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 22,71 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,403 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2024 auf 24,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent.

American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 4,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at