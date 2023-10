NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics verloren

Am 12.10.2018 wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Anika Therapeutics-Aktie an diesem Tag 40,82 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 244,978 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.10.2023 gerechnet (19,05 USD), wäre das Investment nun 4 666,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,33 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Anika Therapeutics zuletzt 275,19 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

