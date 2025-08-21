NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

So performte der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,34 Prozent auf 21 100,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,285 Prozent leichter bei 21 112,52 Punkten in den Handel, nach 21 172,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 013,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 21 198,76 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,39 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 974,17 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2025, den Stand von 18 872,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 918,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,44 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Anika Therapeutics (+ 8,12 Prozent auf 9,05 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 6,76 Prozent auf 18,80 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,15 Prozent auf 0,57 USD), LSI Industries (+ 5,70 Prozent auf 20,40 USD) und Myriad Genetics (+ 5,42 Prozent auf 5,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-7,01 Prozent auf 5,44 USD), ScanSource (-6,16 Prozent auf 39,91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,65 Prozent auf 6,15 USD), inTest (-4,17 Prozent auf 6,79 USD) und Integra LifeSciences (-4,07 Prozent auf 13,68 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 216 329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at