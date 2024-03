NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Applied Materials-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,33 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 241,955 Applied Materials-Anteilen. Die gehaltenen Applied Materials-Anteile wären am 20.03.2024 49 615,29 USD wert, da der Schlussstand 205,06 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 396,15 Prozent.

Insgesamt war Applied Materials zuletzt 166,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at