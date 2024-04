NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Applied Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Applied Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Applied Materials-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 120,12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,325 Applied Materials-Aktien im Depot. Die gehaltenen Applied Materials-Aktien wären am 03.04.2024 1 726,44 USD wert, da der Schlussstand 207,38 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,64 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Applied Materials eine Marktkapitalisierung von 171,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at