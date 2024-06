NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML-Aktie letztlich bei 89,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,882 ASML-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117 779,15 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 13.06.2024 auf 1 052,71 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 077,79 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at