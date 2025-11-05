BankFinancial Aktie
WKN: A0ER9S / ISIN: US06643P1049
|Rentable BankFinancial-Anlage?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel BankFinancial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BankFinancial von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde die BankFinancial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen BankFinancial-Anteile an diesem Tag bei 12,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 822,368 BankFinancial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 161,18 USD, da sich der Wert eines BankFinancial-Anteils am 04.11.2025 auf 11,14 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,39 Prozent.
Insgesamt war BankFinancial zuletzt 139,09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!