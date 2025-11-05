NASDAQ Composite Index-Titel BankFinancial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BankFinancial von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in BankFinancial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die BankFinancial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen BankFinancial-Anteile an diesem Tag bei 12,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 822,368 BankFinancial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 161,18 USD, da sich der Wert eines BankFinancial-Anteils am 04.11.2025 auf 11,14 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,39 Prozent.

Insgesamt war BankFinancial zuletzt 139,09 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at