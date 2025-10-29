NASDAQ Composite Index-Wert BankFinancial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BankFinancial von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BankFinancial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das BankFinancial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die BankFinancial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 80,192 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 11,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 910,99 USD wert. Mit einer Performance von -8,90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte BankFinancial einen Börsenwert von 141,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at