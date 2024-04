NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,57 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 150,224 Commerce Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 991,91 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 28.03.2024 auf 53,20 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Commerce Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at