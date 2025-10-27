NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.10.2015 wurde das Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 364,162 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 19 369,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,70 Prozent angezogen.

Commerce Bancshares war somit zuletzt am Markt 7,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at