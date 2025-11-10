Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Lukrativer Commerce Bancshares-Einstieg?
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,95 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Commerce Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,886 Commerce Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Aktien wären am 07.11.2025 860,24 USD wert, da der Schlussstand 54,15 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 13,98 Prozent.
Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
