NASDAQ Composite Index-Titel Cumulus Media A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cumulus Media A-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Cumulus Media A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cumulus Media A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,276 Cumulus Media A-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2024 20,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,24 USD belief. Damit wäre die Investition um 79,22 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Cumulus Media A einen Börsenwert von 44,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at