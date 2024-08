NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DENTSPLY SIRONA-Aktie an diesem Tag bei 46,42 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,542 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 576,91 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 30.07.2024 auf 26,78 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 576,91 USD entspricht einer negativen Performance von 42,31 Prozent.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 5,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at