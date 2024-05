NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Donegal Group A-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,72 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Donegal Group A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,935 Donegal Group A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 913,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 8,70 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Donegal Group A einen Börsenwert von 439,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at