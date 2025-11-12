NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 718,391 Donegal Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Donegal Group A-Aktien wären am 11.11.2025 14 173,85 USD wert, da der Schlussstand 19,73 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,74 Prozent gesteigert.

Donegal Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 701,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at