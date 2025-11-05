NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Donegal Group A-Papier bei 14,30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69,930 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 18,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 316,78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31,68 Prozent gleich.

Am Markt war Donegal Group A jüngst 664,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at