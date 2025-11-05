Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Profitabler Donegal Group A-Einstieg?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Donegal Group A-Papier bei 14,30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69,930 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 18,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 316,78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31,68 Prozent gleich.
Am Markt war Donegal Group A jüngst 664,63 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!