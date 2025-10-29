Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Lukrative Donegal Group A-Investition?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 29.10.2022 wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Donegal Group A-Anteile bei 14,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,793 Donegal Group A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 18,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,94 Prozent.
Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 683,76 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!