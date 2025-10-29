NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2022 wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Donegal Group A-Anteile bei 14,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,793 Donegal Group A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 18,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,94 Prozent.

Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 683,76 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at