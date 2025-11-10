East West Bancorp Aktie

East West Bancorp-Performance 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren East West Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,210 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen East West Bancorp-Anteile wären am 07.11.2025 229,55 USD wert, da der Schlussstand 103,87 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 129,55 Prozent.

Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

