NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,210 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen East West Bancorp-Anteile wären am 07.11.2025 229,55 USD wert, da der Schlussstand 103,87 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 129,55 Prozent.
Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
