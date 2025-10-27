East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|East West Bancorp-Investition
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das East West Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die East West Bancorp-Anteile bei 95,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,515 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 102,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,80 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 14,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
