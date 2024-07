NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Euronet Worldwide-Aktien verlieren können.

Am 09.07.2021 wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 138,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,200 Euronet Worldwide-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2024 gerechnet (102,28 USD), wäre die Investition nun 736,41 USD wert. Das entspricht einem Minus von 26,36 Prozent.

Euronet Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at